Под Саранском произошло лобовое столкновение "Газели" и Hyundai Solaris

Недалеко от села Пензятка, которое расположено рядом с Саранском, произошло лобовое столкновение двух машин. В аварию попали фургон "Газель" и иномарка Hyundai Solaris.

В результате ДТП у иномарки полностью смята передняя часть. Сильные повреждения получил и фургон, что можно увидеть на фотографиях с места происшествия.

На месте ЧП работают врачи "скорой помощи". Скорее всего, в аварии есть пострадавшие. Их количество и состояние пока неизвестно.

Как сообщалось ранее, на территории Саратовской области на трассе Нижний Новгород - Саранск - Саратов в страшном ДТП погибли 2 человека, еще 3 пострадали. Минувшей ночью водитель иномарки Hyundai Solaris ехал на большой скорости, не справился с управлением и вылетел с дороги. После этого автомобиль несколько раз перевернулся.