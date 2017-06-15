Спецназовцы "Гепарда" встретились с молодежью Рузаевского района

Сотрудники отдела специального назначения "Гепард" УФСИН по Мордовии встретились с учащимися общеобразовательных учреждений и студентами техникумов Рузаевского района. Бойцы не только рассказали о службе в УИС, но и провели с юношами занятия по боевой подготовке, основам выживания в экстремальных условиях.

Кроме того, молодое поколение смогло посмотреть и примерить элементы экипировки и снаряжения сотрудника спецназа.

Как сообщалось ранее, в Саранске 14 июня отметили Всемирный день донора. Акцию под названием "Поделись жизнью" инициировало Отделение Пенсионного фонда по РМ и Мордовская республиканская станция переливания крови. На инициативу откликнулись около 80 человек, которые пришли к зданию городского Управления ПФР, где была развернута мобильная станция переливания крови.

Источник: 13.fsin.su