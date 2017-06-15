В Мордовии УАЗ насмерть задавил психически больного человека

В Мордовии произошло очередное ДТП с летальным исходом. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РМ, трагедия произошла накануне вечером на 25-м км автодороги Саранск – Б. Березники.

Водитель автомобиля УАЗ сбил инвалида III группы по психическому заболеванию, который выбежал на проезжую часть. Мужчина от полученных травм скончался на месте, его тело направлено на экспертизу.

По факту аварии проводится проверка.

Как сообщалось ранее, на территории Саратовской области на трассе Нижний Новгород - Саранск - Саратов в страшном ДТП погибли 2 человека, еще 3 пострадали. Водитель иномарки Hyundai Solaris ехал на большой скорости, не справился с управлением и вылетел с дороги. После этого автомобиль несколько раз перевернулся.

Источник: gibdd.ru/r/13