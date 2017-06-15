Пассажирка Nissan пострадала при столкновении с KIA в Кадошкинском районе

В Кадошкинском районе Мордовии столкнулись две иномарки, в результате чего пострадал один человек.

Как сообщили в республиканской ГИБДД, виновником аварии стал водитель иномарки KIA Rio, при повороте не уступивший дорогу Nissan Almera, который ехал со встречного направления прямо.

В ДТП пострадала 24-летняя пассажирка KIA. Она была доставлена в лечебное учреждение, где ей оказали медицинскую помощь.

Водители были трезвы. По факту аварии назначена проверка.

Как сообщалось ранее, на территории Саратовской области на трассе Нижний Новгород - Саранск - Саратов в страшном ДТП погибли 2 человека, еще 3 пострадали. Водитель иномарки Hyundai Solaris ехал на большой скорости, не справился с управлением и вылетел с дороги. После этого автомобиль несколько раз перевернулся.

Источник: gibdd.ru/r/13