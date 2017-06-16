Дефляция в Мордовии по итогам мая составила 0,1%

По итогам мая 2017 года в Мордовии отмечена дефляция в размере 0,1%. При этом инфляция с начала года составила 0,4%.

В предыдущем месяце цены в регионе росли только на услуги - на 0,2% (с начала года - рост на 0,4%). В то же время, цены на продовольственные товары в республике в мае снизились на 0,3%, с начала года - выросли на 0,1%.

Дефляция —экономический процесс, противоположный инфляции, подразумевающий снижение цен.

Как сообщалось ранее, министр финансов Мордовии Алексей Симонов в рамках сессии Государственного Собрания республики, которая состоялась 9 июня, представил отчет об исполнении республиканского бюджета за 2016 год. Из отчета следует, что за этот период удалось выполнить основные задачи, стоявшие перед финансовой системой региона-13.

Источник: Интерфакс