Житель Мордовии на глазах у прохожих угнал велосипед

Очередной велосипедный вор попал в руки полиции в Мордовии.

Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, жительница Ковылкино буквально на минуту оставила свой велосипед у входа в магазин. 54-летний ранее судимый житель поселка Первомайский воспользовался возможностью, на глазах у прохожих молниеносно вскочил на транспортное средство и устремился в сторону дома.

Стражи порядка оперативно задержали вора. Оказалось, что велосипед он хотел оставить для личного пользования.

В отношении угонщика возбуждено уголовное дело.

Как сообщалось ранее, в Теньгушевском районе Мордовии поймали очередного преступника, который позарился на чужой велосипед. Вор угнал транспортное средство среди бела дня прямо от дома потерпевшего.

Источник: 13.мвд.рф