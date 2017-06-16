Саранск принимает турнир по настольному теннису среди лиц с интеллектуальными нарушениями

Чемпионат и первенство России по настольному теннису среди лиц с интеллектуальными нарушениями стартовал в Саранске. Участие в турнире принимают 150 спортсменов из 25 регионов РФ.

В пресс-службе Минспорта РМ отмечают, что данные соревнования дают участникам не только возможность завоевать награды престижного турнира, но и отобраться на чемпионат Европы, который пройдет с 25 сентября по 5 октября текущего года в Словении.

Как сообщалось ранее, в Саранске пройдет хоккейный матч между командой "Легенды хоккея" и местной сборной ветеранов. Данный вопрос был рассмотрен по поручению врио главы региона Владимира Волкова на совещании под руководством Министра спорта и физической культуры РМ Владимира Киреева.

Проведение поединка ориентировочно запланировано на 26-27 августа 2017 года.

Источник: Минспорта РМ