Житель Дагестана передал в мордовскую колонию банку меда с мобильниками внутри

Сотрудники исправительных колоний №№ 4 и 5 УФСИН по Мордовии изъяли запрещенные предметы. Как сообщает пресс-служба ведомства, дама из Петербурга приехала на свидание к осужденному на 6,5 лет в колонию №4. В кармане ее сумки был найден мобильный телефон. Составлен протокол об административном правонарушении.

В исправительной колонии № 5 в посылке, поступившей на имя осужденного к 8 годам лишения свободы, оказались 4 сотовых телефона и 7 зарядных устройств. Все это добро было спрятано в банке с медом. Отправителем посылки значился житель Дагестана.

По данным фактам проводится проверка.

Как сообщалось ранее, жительница Москвы попыталась пронести в мордовскую колонию №17 бутылку рома. Дама приехала из столицы РФ на свидание к сыну, осужденному к 7 годам лишения свободы за кражу. С собой у нее была бутылка дорогого алкоголя объемом 1 л.

Источник: 13.fsin.su