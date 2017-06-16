В Чамзинском районе прошел крестный ход

В селе Маколово Чамзинского района прошел крестный ход от Казанского храма к источнику Святой Параскевы. Он по традиции состоялся в девятую пятницу по Пасхе в честь памяти святой великомученицы Параскевы Пятницы.

Для участия в крестном ходе в село прибыли люди из разных уголков Мордовии. На всем протяжении крестного хода священнослужители несли особо чтимую икону великомученицы Параскевы, написанную сестрами Свято-Троицкого Чуфаровского монастыря и подаренную приходу в 1898 году.

В стечении большого количества паломников на источнике был отслужен водосвятный молебен.

Как сообщалось ранее, в главном храме Краснослободской и Темниковской епархии Мордовии - кафедральном соборе Воскресения Христова - завершаются работы по обновлению интерьера алтарной части храма.

Источник: izvmor.ru