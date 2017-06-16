Нетрезвый рыбак стал первым утопленником в Мордовии в 2017 году

В Мордовии произошел первый в этом году случай гибели на воде. Трагический инцидент случился на водоеме около поселка Тургенево Ардатовского района. Там утонул нетрезвый рыбак.

Как сообщает пресс-служба МЧС по РМ, 39-летний мужчина ушел из дома на рыбалку еще 11 июня. В тот момент он находился в состоянии алкогольного опьянения. Родственники его не искали, так как он регулярно уходил из дома на несколько дней.

Спустя некоторое время тело жертвы обнаружили местные жители. Установлено, что смерть наступила вследствие утопления.

Как сообщалось ранее, жителя Мордовии будут судить в Республике Адыгея за убийство родного отца. 49-летний мужчина забил престарелого человека металлическим прутом. Жертва скончалась на месте.

Источник: 13.mchs.gov.ru