Несовершеннолетний скутерист получил серьезные травмы в ДТП в Рузаевском районе

16-летний скутерист получил серьезные травмы в результате ДТП в Рузаевском районе. Учащийся техникума не справился с управлением своего ТС, съехал с дороги и опрокинулся.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по РМ, инцидент случился поздно вечером на первом километре автодороги Аргамаково - Арх.Галицино. С различными травмами юноша был доставлен в реанимационное отделение районной больницы.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Как сообщалось ранее, на трассе Потьма-Барашево в Мордовии произошло ДТП, в котором пострадал мотоциклист. 17-летний юноша без прав на незарегистрированном мотоцикле "Ява" не справился с управлением и опрокинулся в кювет.

Источник: gibdd.ru/r/13