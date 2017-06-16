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На границе выявлена партия рыбы без документов, которая следовала из Казахстана в Саранск

На границе выявлена партия рыбы без документов, которая следовала из Казахстана в Саранск

На пункте пропуска «Караузек» (Астраханская область) пограничники задержали груз мороженой рыбы. Как стало известно, среди 15 тонн мороженого минтая обнаружилось более 400 килограммов линя, на которого не было никаких документов.

В пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области сообщили, что из-за этого был запрещен ввоз в Россию всей партии. Уточняется, что груз ехал из Казахстана в Саранск.

Как сообщалось ранее, сотрудники Россельхознадзора Мордовии выявили нарушения в одной из школ Темниковского района. Оказалось, что детей там кормили непроверенным куриным мясом.


Источник: 2gis.ru