23-летний житель Саранска попал под колеса автомобиля, нарушив ПДД

Накануне вечером, 15 июня, на 2-м километре Александровского шоссе в Саранске неизвестный водитель сбил 23-летнего молодого человека. Пострадавший перебегал дорогу в неположенном месте.

Как сообщили в ГИБДД Мордовии, парень с различными травмами был доставлен в больницу. Водитель с места происшествия скрылся.

По данному факту возбуждено административное дело, проводится проверка.

Как сообщалось ранее, 16-летний скутерист получил серьезные травмы в результате ДТП в Рузаевском районе. Учащийся техникума не справился с управлением своего ТС, съехал с дороги и опрокинулся.

С различными травмами юноша был доставлен в реанимационное отделение районной больницы.

Источник: gibdd.ru/r/13