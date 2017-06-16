Посетителям Мордовского заповедника предлагают сдать использованные батарейки

Все посетители Мордовского заповедника могут принять участие в сборе батареек. В центральной усадьбе находится визит-центр, куда все граждане могут сдать отслужившие элементы питания.

Из заповедника все батарейки отправятся в Нижний Новгород к официальному партнеру перерабатывающего завода, а затем - на челябинский завод по переработке. В Челябинске собранные батарейки обретут вторую жизнь.

В конце мая сообщалось, что в Мордовском заповеднике на территории центральной усадьбы в поселке Пушта открылась сувенирная лавка. Здесь любой желающий сможет присмотреть всевозможные изделия, созданные мордовскими умельцами из природных материалов, но не нанося ущерба природе, и разнообразную печатную продукцию. Также можно приобрести понравившиеся экземпляры для себя или кому-нибудь в подарок.

Источник: izvmor.ru