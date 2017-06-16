Начальники пожарно-спасательных гарнизонов районов Мордовии показали свое мастерство

Начальники пожарно-спасательных гарнизонов районов Мордовии прошли аттестацию по направлению деятельности. Как отметили в пресс-службе МЧС по региону, пожарные офицеры должны не только умело руководить действиями подчиненных, но и на личном примере демонстрировать наилучшие качества.

Начальники районных гарнизонов вместе с начальниками караулов частей Саранска сдавали теорию в классе, а практику – на стадионе "Старт". Каждый офицер сдал подъкм по штурмовой лестнице в окно четвертого этажа учебной башни, бег и подтягивание.

Напомним, в начале июня в Саранске состоялись учения по ликвидации пожара в здании ГУ МЧС по Мордовии. По легенде в здании произошло замыкание электропроводки, после чего загорелся склад пожарно-спасательной части № 1. В результате дымом заволокло помещения, находящиеся рядом, началось распространение огня на все здание.

Источник: 13.mchs.gov.ru