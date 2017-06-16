Фигура топинарного мяча диаметром 2 метра украсит Саранск к ЧМ-2018

В Саранске через некоторое время будет установлена фигура топинарного мяча.

На сайте госзакупок размещен документ, в котором говорится, что объект будет диаметром не менее 2 метров. Он изготовлен на основе металлического каркаса и обивки из искусственного газона.

Данный спортивный символ станет очередным украшением Саранска, готовящегося к приему гостей чемпионату мира по футболу 2018 года.

Как сообщалось ранее, в одном из парков столицы региона-13 будут установлены большие световые фигуры. Это будут объемные арт-объекты "Лебедь", "Рыбка", "Олень" и "Олениха".

Высота конструкций составит около 2 метров.