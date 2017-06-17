Полиция разыскивает жителя Саранска, страдающего потерей памяти

Полиция Саранска разыскивает без вести пропавшего Василия Ширшоваа, 1932 г.р. Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, мужчина ушел из дома 12 июня и бесследно исчез.

Приметы гражданина: на вид 80 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, волосы темные короткие, имеются залысины. Был одет: кепка темного цвета, куртка зимняя темного цвета, брюки темного цвета, туфли коричневые в сеточку.

Стоит отметить, что Ширшов страдает потерей памяти. На шее носит жетон со своими данными: ФИО и адрес.

Как сообщалось ранее, в Мордовии разыскивают жителя поселка Потьма Зубово-Полянского района Петра Балашова. Мужчина, 1940 г.р., 22 мая этого года уехал из дома на велосипеде синего цвета и бесследно пропал.

Источник: 13.мвд.рф