Житель Мордовии сфальсифицировал документы и набрал кредитов на 80 млн рублей

Жителя Мордовии осудят за незаконное получение кредитов. Как стало известно из сообщения Генпрокуратуры, бизнесмен, чтобы провернуть аферу, приказал подчиненным создать документы с с ложными сведениями, согласно которым финансовое состояние его фирмы было на порядок лучше реального. На основании "липовых" документов ему были выданы четыре кредита на общую сумму 80 млн рублей. Возвращать эти деньги никто не планировал.

После утверждения обвинительного заключения материалы уголовного дела направлены в Ленинский районный Саранска для рассмотрения по существу.

Как сообщалось ранее, жительница Саранска Галина Трясорукова предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве. 48-летней женщине вменяются пять эпизодов хищения.

Источник: 13.мвд.рф