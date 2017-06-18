Жительница Мордовии совершила хищения с "Рузхиммаша" на 17 млн рублей

Прокуратура Мордовии обвинила гражданку Сорокину Т.А. в хищениях. Как сообщили в пресс-службе ведомства, на притяжении нескольких лет женщина, действуя в составе организованной группы, совершала с предприятия "Рузхиммаш" излишков сортового и листового металлопроката, которые не были учтены. Предприятию был нанесен ущерб в размере 17 миллионов рублей. Задержали гражданку в 2014 году.

Сейчас материалы уголовного дела направлены в Рузаевский районный суд для рассмотрения по существу.

Как сообщалось ранее, члены преступной группы из Мордовии, которая обвинялась в организации занятия проституцией, содержании притонов, незаконном лишении свободы и торговле людьми, услышали свой приговор. В уголовном деле в общей сложности набралось 90 томов, рассматривалось оно в Рузаевском районном суде.

Источник: prokrm.ru