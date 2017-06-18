Мошенник из Мордовии украл у предприятия из Челябинской области 800 тысяч

В Мордовии утверждено обвинительное заключение в отношении некого Суменко Е.Ю. Его обвиняют в мошенничестве.

Как сообщил в республиканской прокуратуре, с 26 мая по 4 августа прошлого года мужчина, находясь на территории Челябинской области, обманным путем присвоил себе более 800 тыс. рублей, принадлежавшие ООО "ЭМ-КАБЕЛЬ".

После утверждения обвинительного заключения материалы уголовного дела направлены в Челябинский областной суд.

Как сообщалось ранее, Рузаевский суд Мордовии вынес приговор 55-летнему уроженцу город Александровск Сахалинской области. Он был признан виновным в краже.

За совершение преступления мужчина должен будет отработать 80 "принудительных" часов.

Источник: prokrm.ru