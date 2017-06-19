В Темникове "скорая помощь" попала в ДТП

В Мордовии произошло ДТП с участием автомобиля "скорой помощи". В пресс-службе республиканского МЧС сообщили, что инцидент случился в Темникове в ночь на 17 июня.

В начале первого на ул. Р. Люксембург не смогли разминуться УАЗ-452 и ВАЗ четырнадцатой модели. В результате происшествия один человек был спасен.

Подробности выясняются.

Как сообщалось ранее, вечером 15 июня на 2-м километре Александровского шоссе в Саранске неизвестный водитель сбил 23-летнего молодого человека. Пострадавший перебегал дорогу в неположенном месте. Парень с различными травмами был доставлен в больницу. Водитель с места происшествия скрылся.

Источник: 13.mchs.gov.ru