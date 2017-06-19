Уроженец Краснослободского района бесследно исчез в Саранске

В Мордовии ищут Владимира Ивановича Хренкина, 1963 г.р., уроженца села Долговерясы Краснослободского района, который проживает в Саранске. Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, приметы пропавшего следующие: на вид 55 лет, рост 170 см, лицо овальное, среднего телосложения, волосы прямые, седые, брови дугообразные, спинка носа прямая, губы тонкие, ушные раковины прилегающие, глаза светлые.

Был одет: куртка черная, брюки серые, ботинки черные.

"Всем, кому что-либо известно о местонахождении человека на фото, просят позвонить по телефонам: 8 (8342) 29-77-44, 76-08-80 или 02", - сообщают в МВД.

Ранее полиция Мордовии объявила в розыск пропавшего жителя Саранска Валерия Алексеевича Барабанова.

Источник: 13.мвд.рф