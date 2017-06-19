В результате лобового столкновения двух "ВАЗов" в Кочкуровском районе серьезно пострадали люди

В Кочкуровском районе Мордовии произошло столкновение двух отечественных автомобилей - вазовских "десятки" и "двенадцатой". По словам очевидцев, машины врезались лоб в лоб.

На место ЧП прибыли сотрудники МЧС и врачи "скорой помощи". На фотографии с места аварии, выложенной в соцсети, видно, что доктора оказывают помощь раненым. По некоторым данным, некоторые люди серьезно пострадали.

Все подробности инцидента станут известны позднее.

Как сообщалось ранее, в результате ДТП с участием автомобиля "скорой помощи", которое произошло в Темникове, пострадали не менее 4 человек. Такие данные озвучили в региональном МЧС.