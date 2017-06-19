ДТП с участием "скорой помощи" в Мордовии: количество пострадавших выросло в 4 раза

В результате ДТП с участием автомобиля "скорой помощи", которое произошло в Темникове, пострадали не менее 4 человек. Такие данные сообщили в региональном МЧС.

Напомним, инцидент случился в ночь на 17 июня. На улице Р. Люксембург не смогли разминуться УАЗ-452 и "ВАЗ" четырнадцатой модели. Изначально сообщалось об одном пострадавшем, теперь появились уточненные сведения.

Другие обстоятельства аварии выясняются.

Как сообщалось ранее, вечером 15 июня на 2-м километре Александровского шоссе в Саранске неизвестный водитель сбил 23-летнего молодого человека. Пострадавший перебегал дорогу в неположенном месте. Парень с различными травмами был доставлен в больницу. Водитель с места происшествия скрылся.

Источник: 13.mchs.gov.ru