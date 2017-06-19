Ночной пожар в Мордовии: пострадал 1 человек

Крупный пожар произошел в Мордовии поздним вечером 17 июня. Как сообщили в пресс-службе МЧС по региону, в селе Оброчное Ичалковского района сгорел жилой дом и надворные постройки.

В результате пожара пострадал 1 человек. О состоянии его здоровья информации нет.

Сейчас специалисты выясняют причину пожара и подсчитывают убытки.

Как сообщалось ранее, cтали известны подробности смертельного пожара, который произошел в поселке Ромоданово 13 июня. Напомним, в результате возгорания погибли 2 человека.

К моменту приезда спасателей здание было окутано густым дымом. Огнеборцы проникли внутрь и увидели в комнате рядом с печью большое прогоревшее отверстие. В нем и обнаружили страшную находку: два обгоревших тела.

Источник: 13.mchs.gov.ru