В Мордовии МАЗ протаранил велосипедиста

Неподалеку от села Заберезово в Краснослободском районе Мордовии произошло ДТП, в котором пострадал велосипедист.

Как сообщили в МЧС по РМ, инцидент произошел в ночь на 18 июня. Виновником стал водитель фуры МАЗ, которая сбила велосипедиста. Ему понадобилась помощь медиков.

Подробности происшествия выясняются.

Как сообщалось ранее, в Кочкуровском районе Мордовии произошло столкновение двух отечественных автомобилей - вазовских "десятки" и "двенадцатой". По словам очевидцев, машины врезались лоб в лоб.

На место ЧП прибыли сотрудники МЧС и врачи "скорой помощи". На фотографии с места аварии, выложенной в соцсети, видно, что доктора оказывают помощь раненым.

Источник: 13.mchs.gov.ru