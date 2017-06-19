Автошоу в Саранске прошло на "ура", несмотря на непогоду

Несмотря на дождь, который пролился на Саранск в минувшие выходные, в городе состоялось автошоу. Зрелище посетило немало жителей Мордовии.

На выставке под открытым небом автофанаты и просто любопытные граждане смогли посмотреть ретро-машины и современные тюнингованные авто. Посетителей шоу ждали многочисленные конкурсы и викторины с полезными для автовладельцев призами.

Самой захватывающей и зрелищной частью программы стало шоу дрифтующих авто.

Как сообщалось ранее, в Октябрьском районе Саранска благоустроят несколько десятков дворов. На эти средства в 2017 году будет выделено более 37 млн рублей.

В общей сложности в микрорайоне Химмаш будет благоустроено более 25 тысяч квадратных метров дворовых территорий.

Источник: izvmor.ru