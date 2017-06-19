В Рузаевке водитель "четырнадцатой" врезался в опору моста

Очередное ДТП, в котором пострадал человек, произошло в Мордовии. Как сообщили в республиканском МЧС, поздним вечером 17 июня в Рузаевке водитель на вазовской "четырнадцатой" не справился с управлением и протаранил опору моста.

Что стало причиной аварии, на данный момент неизвестно. Также не сообщается, в каком состоянии находится пострадавший.

Как сообщалось ранее, неподалеку от села Заберезово в Краснослободском районе Мордовии произошло ДТП, в котором пострадал велосипедист.

Инцидент произошел в ночь на 18 июня. Виновником стал водитель фуры МАЗ, которая сбила велосипедиста. Ему понадобилась помощь медиков.

Источник: 13.mchs.gov.ru