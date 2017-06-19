В Мордовии молодого человека ищут за совершение серии преступлений

Полиция Мордовии ищет гражданина Эльдара Карпушина, 1996 г.р., жителя поселка Озерный. Молодого человека подозревают в совершении преступлений против личности, а также имущественных преступлений, сообщили в пресс-службе МВД по РМ.

Приметы гражданина: на вид 20-22 года, рост 170-175 см, среднего телосложения, волосы русые, глаза темные.

Как сообщалось ранее, полиция разыскивает пропавшего жителя Саранска Валерия Алексеевича Барабанова, 1964 г.р. Как стало известно, 13 июня примерно в 10 часов утра он вышел из помещения республиканского диспансера и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Источник: 13.мвд.рф