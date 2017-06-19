В нескольких кварталах Саранска почти на неделю отключат горячую воду

Плановые отключения горячей воды станут очередным не самым приятным сюрпризом для жителей Саранска.

Как сообщили в городском расчетном центре, с 8:00 утра 26 июня до 1 июля гидравлические испытания и ремонт теплотрасс будут проводиться по следующим адресам:

- Луховка, ул.Октябрьская,д.1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,23,24,25,26,32,33,34,35,36,45,46;

- ул. Гагарина, д. 9,11;

- ул. Лесная, д. 2а,3,4,5,9,11;

- ул. Пионерская, д. 6,8;

- ул. Полежаева, д. 80,120.



Как сообщалось ранее, серия экологических субботников, организованных активистами ОНФ в Мордовии, продолжается. Со 2 по 10 июня субботники, приуроченные к Дню России, прошли практически на всей территории республики - от Теньгушева до Дубенок. Саранск также не стал исключением.

Источник: izvmor.ru