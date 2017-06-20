В Мордовии велосипедист погиб под колесами фуры

Большая трагедия произошла неподалеку от Краснослободска в ночь на 19 июня. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РМ, под колесами большегруза погиб велосипедист. Водитель фуры попросту не заметил пожилого мужчину на велосипеде, который стоял на середине дороги. Очевидно, несчастный пытался пересечь проезжую часть.

В результате столкновения велосипедист получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте еще до приезда медиков.

По данному факту проводится проверка.

Как сообщалось ранее, в Чамзинском районе Мордовии в аварию попал квадроцикл "Ямаха", за рулем которого находился 11-летний ребенок. Инцидент произошел на дороге между райцентром и селом Репьевка.

В результате опрокидывания транспортного средства ребенок получил различные травмы и был госпитализирован.

Источник: gibdd.ru/r/13