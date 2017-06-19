В Чамзинском районе 11-летний ребенок перевернулся на квадроцикле

В Чамзинском районе Мордовии в аварию попал квадроцикл "Ямаха", за рулем которого находился 11-летний ребенок. Как сообщает пресс-служба республиканского МЧС, инцидент произошел на дороге между райцентром и селом Репьевка.

В результате опрокидывания транспортного средства ребенок получил различные травмы и был госпитализирован. Теперь полиции предстоит выяснить, каким образом потерпевший оказался без шлема за рулем опасного транспорта.

Ранее стали известны некоторые подробности аварии, в которую в Мордовии попал автомобиль "скорой помощи". Напомним, инцидент случился в ночь на 17 июня в Темникове.

Выяснилось, что водитель медицинского микроавтобуса нарушил правила при развороте и не пропустил вазовскую "четырнадцатую". В результате столкновения пострадали 4 человека.

Источник: 13.mchs.gov.ru