ГИБДД: водитель "скорой помощи" сам виноват в ДТП в Темникове

Стали известны некоторые подробности аварии, в которую в Мордовии попал автомобиль "скорой помощи". Напомним, инцидент случился в ночь на 17 июня в Темникове.

Как сообщили в республиканском ГИБДД, водитель медицинского микроавтобуса нарушил правила при развороте и не пропустил вазовскую "четырнадцатую". В результате столкновения пострадали 4 человека: сам виновник ДТП, а также водитель отечественного авто и два его пассажира - молодой человек 1996 г.р. и девушка 1999 г.р.

По данному факту проводится проверка.

Как сообщалось ранее, вечером 15 июня на 2-м километре Александровского шоссе в Саранске неизвестный водитель сбил 23-летнего молодого человека. Пострадавший перебегал дорогу в неположенном месте. Парень с различными травмами был доставлен в больницу. Водитель с места происшествия скрылся.

Источник: gibdd.ru/r/13