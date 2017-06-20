За выходные в Мордовии в результате ДТП пострадали 13 человек, 1 погиб

На протяжении минувших выходных в Мордовии 13 человек пострадали в авариях, 1 погиб. Такие данные озвучили в пресс-службе ГИБДД по РМ.

Крупные аварии произошли в Кочкуровском и Темниковском районах. В ДТП попадали дети, водители квадроциклов, мотоциклов и велосипедов.

По мнению специалистов ведомства, многих аварий можно было избежать, проявив внимательность и соблюдая правила дорожного движения.

Как сообщалось ранее, в Чамзинском районе Мордовии в аварию попал квадроцикл "Ямаха", за рулем которого находился 11-летний ребенок. Инцидент произошел на дороге между райцентром и селом Репьевка. В результате опрокидывания транспортного средства ребенок получил различные травмы и был госпитализирован.

Источник: gibdd.ru/r/13