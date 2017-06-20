Жительница Мордовии лишилась 40 тысяч рублей в Пензе

Жительница Мордовии лишилась крупной суммы денег во время поход по магазинам в Пензе. Как сообщили в пресс-службе областного МВД, 38-летняя дама из региона-13 подала заявление о том, что неизвестные украли у нее сумку. В ней лежали 40 тысяч рублей и сотовый телефон. Сумка была оставлена без присмотра в примерочной торгового центра.

Спустя некоторое время оперативники задержали 54-летнего жителя Пензы, который признался в преступлении. К сожалению для потерпевшей, часть украденных денег вор уже успел потратить.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Как сообщалось ранее, 26-летний житель Саранска попал в руки полиции за мошенничество. Молодого человека подозревают в том, что он оформил кредит на своего приятеля.

Источник: МВД Пензенской области