Медсестра из Саранска разбогатела на 1,6 млн рублей за счет доверчивых граждан

В Мордовии утвердили обвинительное заключение в отношении местной жительницы, которая обвиняется в крупном мошенничестве. В пресс-службе прокуратуры РМ сообщили, что женщина работала старшей медсестрой в одном из медицинских учреждений Саранска. С февраля 2012 года по июнь 2016 года она входила в доверие к гражданам и обещала помочь при получении группы инвалидности или улучшении жилищных условий.

За свои услуги дама просила немалое вознаграждение. В итоге, в карман ее халата перекочевали более 1,6 млн рублей. Разумеется, никакие услуги медсестра никому оказывать не собиралась.

Дело передано в Ленинский районный суд Саранска.

Как сообщалось ранее, 26-летний житель Саранска попал в руки полиции за мошенничество. Молодого человека подозревают в том, что он оформил кредит на своего приятеля.

Источник: prokrm.ru