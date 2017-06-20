Жительнице Саранск грозит наказание за фиктивную регистрацию иностранцев

Жительница Саранска ответит перед законом за нелегальную регистрацию иностранных граждан.

Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, 55-летняя женщина фиктивно прописала в своей квартире троих граждан Украины, Таджикистана и Индии. По словам женщины, где сейчас живут гости из зарубежья, она понятия не имеет.

Теперь пенсионерке грозит реальное лишение свободы за совершенное преступление.

Как сообщалось ранее, в Саранске зафиксирован факт фиктивной регистрации иностранных граждан. Сотрудники миграционной полиции установили, что 30-летний безработный житель Ленинского района фиктивно прописал в своей квартире троих граждан Таджикистана.

Источник: 13.мвд.рф