Делегация из Саранска осталась под впечатлением от организации фан-зон в Казани

Делегация чиновников из Саранска побывала в Казани. Оказалось, что в столице Татарстана как таковых нет фан-зон, а также буферных зон и перехватывающих парковок. Напомним, что в городе проходят матчи Кубка конфедераций.

"Город живет своей жизнью, и лишь за 4 часа до начала матча движение перекрывается и некоторые улицы близ стадиона превращаются в пешеходные", - рассказывают члены делегации.

При этом в Саранске, согласно требованиям ФИФА, придется организовать дорогостоящие буферные зоны на нескольких гектарах и оборудовать их всевозможной технической начинкой.

Как сообщалось ранее, в администрации Саранска рассказали первые данные о горожанах, которые выразили желание сдать свое жилье иностранцам на время проведения в Мордовии чемпионата мира по футболу 2018 года. Так, 70 граждан обратились с просьбами прояснить условия аренды. В результате на сделку согласились 28 владельцев жилья.

Источник: izvmor.ru