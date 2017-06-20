В Ичалковском районе на пожаре погибла женщина

Очередной пожар в частном доме в Мордовии унес жизнь человека. Трагедия произошла в минувшую субботу в селе Оброчное Ичалковского района.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по РМ, пожар был замечен, когда начала гореть кровля дома и деревянные постройки вокруг него. Вызванные на место спасатели потушили огонь и начали разбирать завалы. На полу рядом с кроватью пожарные обнаружили тело женщины.

Как выяснилось, погибшая находилась в нежилом доме своей матери с неизвестным мужчиной. Они распивали спиртное, после чего произошло возгорание.

Местонахождение мужчины, как и причины возгорания, устанавливаются.

Как сообщалось ранее, стали известны первые подробности рокового пожара, который произошел в Саранске. Напомним, поздним вечером 18 июня на улице Гагарина загорелся жилой дом. Потушив пожар, спасатели обнаружили 2 тела: взрослого и ребенка.

Источник: 13.mchs.gov.ru