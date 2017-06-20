В Мордовии 3-летний мальчик наглотался таблеток

В Мордовии зафиксирован еще один случай отравления ребенка таблетками. Как стало известно, инцидент произошел 18 июня в Саранске.

Взрослые оставили лекарство на столе, а 3-летний мальчик, воспользовавшись этим, съел несколько таблеток. Ребенку стало плохо, после чего родители вызвали "скорую помощь". С острым отравлением мальчика доставили в больницу.

К счастью, все обошлось без серьезных последствий. Врачи оказали пострадавшему необходимую помощь и со спокойной душой отпустили домой под присмотр родителей.

В середине мая в Мордовии сразу 3 ребенка отравились лекарственными препаратами в течение суток. Два подобных случая зафиксированы в Ромодановском районе, третий – в Саранске.

Источник: izvmor.ru