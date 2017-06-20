Борцы из Мордовии завоевали 5 медалей чемпионата России

Спортсмены Мордовии завоевали 5 медалей на чемпионате России по греко-римской борьбе. Соревнования прошли во Владимире.

В весовой категории до 66 кг победу одержал Заур Кабалоев. В весе до 85 кг Евгений Салеев взял серебро, а олимпийский чемпион Алексей Мишин - бронзу.

Кроме того, бронзовые медали завоевали Дмитрий Петайкин (до 75 кг) и Гаджимурат Джалалов (до 80 кг).

Как сообщалось ранее, в Саранске во второй день чемпионата и первенства России для лиц с интеллектуальными нарушениями представители сборной Мордовии собрали целый "урожай" наград. В программе второго дня были забеги на 200 м, 3 км, 5 км, спортивная ходьба, метание диска и прыжки в высоту.

Источник: Минспорта РМ