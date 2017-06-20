Первенство России по легкой атлетике началось в Саранске

Сегодня, 20 июня, в Саранске стартовало первенство России по легкой атлетике среди спортсменов до 23 лет. Как сообщают в республиканской комплексной спортивной школе олимпийского резерва, участниками соревнований станут примерно 700 спортсменов из всех регионов страны.

В команду Мордовии вошли 28 легкоатлетов. Среди них: прыгуны в высоту Дмитрий Чернусь и Денис Шуняев, бегуны Николай Горин, Артем Кяшкин, Никита Строчков, Татьяна Бабошкина, Антон Пронин, Марина Чегодайкина, метатели молота Мария Феоктистова, Никита Семин, Илья Терентьев, прыгуны в длину Ольга Рычкова, Юлия Исаева и другие.

Первенство России продлится до 22 июня.

Как сообщалось ранее, спортсмены Мордовии завоевали 5 медалей на чемпионате России по греко-римской борьбе. Соревнования прошли во Владимире.

Источник: КСШОР РМ