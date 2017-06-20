Житель Мордовии вырастил на своем огороде более 2 кг конопли

Наркополицейские Мордовии задержали жителя села Кочелаево, 1960 года рождения. На огороде у данного гражданина росли 347 кустов наркосодержащего растения.

Как сообщили в пресс-службе МВД Мордовии, на чердаке дома оказались несколько коробок, в которых хранилось более 1,5 кг марихуаны в высушенном и измельченном виде. В общей сложности с плантации можно было собрать 2,3 кг наркотиков.

Мужчина сообщил, что выращивал растения исключительно для собственного употребления.

Возбуждено уголовное дело, гражданину грозит до 10 лет неволи.

Как сообщалось ранее, сотрудники полиции Мордовии задержали 35-летнего жителя с. Атемар по подозрению в наркопреступлении. В кармане его брюк оперативники обнаружили пакет с растительным веществом со специфическим запахом.

Источник: 13.мвд.рф