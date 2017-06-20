Под Саранском пожарные спасли спаниеля из горящего дома

В поселке Ремзавод, который является пригородом Саранска, произошел пожар в жилом доме. Как сообщили в пресс-службе МЧС по РМ, когда огнеборцы прибыли на место вызова, огонь уже распространился на второй этаж дома.

Спасатели вошли внутрь и при осмотре обнаружили в одной из комнат спаниеля. Животное было напугано и забилось в угол. Спасатели вынесли собаку на улицу и отдали соседям.

После этого сотрудники МЧС приступили к тушению. Им удалось отстоять большую часть имущества в доме и не допустить уничтожения кровли. Причина пожара устанавливается.

Как сообщалось ранее, очередной пожар в частном доме в Мордовии унес жизнь человека. Трагедия произошла в минувшую субботу в селе Оброчное Ичалковского района.

Источник: 13.mchs.gov.ru