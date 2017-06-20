Елена Анюшина из Мордовии стала четырехкратной чемпионкой России по гребле

В Москве завершился чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ. За 2 финальных дня турнира спортсмены разыграли 26 комплектов наград. Представительница Мордовии Елена Анюшина по итогам чемпионата завоевала 4 золотые медали.

В женской байдарке-двойке на 500 метров она первенствовала вместе с Кирой Степановой, показав время 1.42,82. Кроме того, спортсменка из Мордовии завоевала 3 одиночные медали высшей пробы: в байдарке-одиночке на 500 метров, в байдарке-одиночке на 200 метров, а также в дисциплине К1 (1000 метров).

Как сообщалось ранее, спортсмены Мордовии завоевали 5 медалей на чемпионате России по греко-римской борьбе. Соревнования прошли во Владимире.

Источник: Минспорта РМ