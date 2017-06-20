Житель мордовского поселка Дракино угнал велосипед, чтобы доехать до дома

Жительница Мордовии сообщила о краже велосипеда, оставленного на ночь около дома. Свидетели и очевидцы рассказали, что видели мчавшего на двухколесном транспорте 36-летнего жителя поселка Дракино.

Как сообщили в МВД Мордовии, подозреваемый был задержан и рассказал, что, воспользовавшись ситуацией и отсутствием противоугонных приспособлений, схватил велосипед, на котором доехал до дома. Двухколесное транспортное средство он планировал оставить себе.

Правоохранители изъяли велосипед с приусадебного участка похитителя и вернули заявительнице. В настоящее время устанавливается сумма причиненного ущерба, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщалось ранее, большая трагедия произошла неподалеку от Краснослободска в ночь на 19 июня. Под колесами большегруза погиб велосипедист.

Источник: 13.мвд.рф