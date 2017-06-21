Житель Мордовии не смог перебросить мобильники в колонию №11

Житель Мордовии совершил административное правонарушение, попытавшись перебросить в колонию №11 мобильные телефоны.

Как сообщает пресс-служба УФСИН по РМ, мужчина был задержан на режимной территории, примыкающей к производственной зоне учреждения. Сотрудники учреждения досмотрели его и обнаружили 3 свертка. Внутри них находились 8 мобильных телефонов.

На нарушителя составлен протокол.

Как сообщалось ранее, жительница Москвы попыталась пронести в мордовскую колонию №17 бутылку рома. Дама приехала из столицы РФ на свидание к сыну, осужденному к 7 годам лишения свободы за кражу. С собой у нее была бутылка дорогого алкоголя объемом 1 л.

Источник: 13.fsin.su