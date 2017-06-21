Житель Алтайского края прислал в Мордовию "мобильную" банку меда для убийцы

Житель Алтайского края отправил запрещенный гостинец в одну из колоний Мордовии.

Как сообщает пресс-служба УФСИН по РМ, сотрудники колонии №5 при досмотре посылки, адресованной осужденному к 18 годам лишения свободы за убийство, нашли банку меда. Внутри оказались мобильный телефон, USB-кабель и карта памяти.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Похожий случай произошел недавно в мордовской колонии № 5. В посылке, поступившей на имя осужденного к 8 годам лишения свободы, оказались 4 сотовых телефона и 7 зарядных устройств. Все это добро, отправленное из Дагестана, также было спрятано в банке с медом.

Источник: 13.fsin.su