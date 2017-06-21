Пьяный водитель на "Рено" сбил 11-летнего велосипедиста в Чамзинке

ДТП с участием пьяного водителя произошло в Чамзинке. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РМ, автомобилист на "Рено Логан" сел за руль "подшофе" и сбил 11-летнего ребенка на велосипеде. Отмечается, что ученик 5-го класса двигался на велосипеде по краю проезжей части навстречу иномарке.

В результате, мальчика с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибами доставили в больницу. Виновник ДТП скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан.

По факту аварии назначено административное расследование, проводится проверка.

Как сообщалось ранее, большая трагедия произошла неподалеку от Краснослободска в ночь на 19 июня. Там под колесами большегруза погиб велосипедист.

Источник: gibdd.ru/r/13