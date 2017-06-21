В Мордовии водитель "пятнадцатой" врезался в "Ниву" и травмировал пенсионера

В мордовском селе Кемля случилась авария, травмы в которой получил пенсионер.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РМ, в указанном населенном пункте на переверстке улиц Мира и 50 лет Октября водитель вазовской "пятнадцатой" не уступил дорогу "Ниве" и врезался в нее. За рулем "Нивы" находился пенсионер, который после столкновения был госпитализирован с многочисленными ушибами.

По данному факту проводится проверка.

Как сообщалось ранее, очередное ДТП, в котором пострадал человек, произошло в Мордовии. Поздним вечером 17 июня в Рузаевке водитель на вазовской "четырнадцатой" не справился с управлением и протаранил опору моста.

Источник: gibdd.ru/r/13